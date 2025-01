Fofana su Conceicao: «C’è molto da lavorare, noi giocatori dobbiamo capire in fretta questa cosa». Le sue dichiarazioni

Il centrocampista del Milan, Youssouf Fofana, ha rilasciato alcune dichiarazioni aSport Mediaset dopo la partita di Serie A pareggiata contro il Cagliari. Di seguito le sue parole su Conceicao.

CONCEICAO – «C’è molto da lavorare, Conceicao è arrivato il 30 dicembre. Abbiamo ottenuto due vittorie, ma non c’è stato tempo per lavorare. Dobbiamo capire in fretta cosa vuole il mister e trasferirlo in campo il prima possibile».