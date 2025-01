Fofana a Sport Mediaset: «Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. In fase realizzativa c’è un problema»

Fofana ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del centrocampista rossonero

Il centrocampista del Milan, Youssouf Fofana, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Dall’arrivo di Conceicao al problema gol segnati in Serie A. Queste le sue parole:

CONCEICAO – «C’è molto da lavorare, Conceicao è arrivato il 30 dicembre. Abbiamo ottenuto due vittorie, ma non c’è stato tempo per lavorare. Dobbiamo capire in fretta cosa vuole il mister e trasferirlo in campo il prima possibile»

GOL SEGNATI – «Non c’è un problema di attaccanti, abbiamo tanti giocatori che possono fare gol come Pulisic, Leao, Abraham, Morata e Reijnders. Abbiamo solo un problema di efficacia realizzativa»