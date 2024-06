Florenzi Milan, permanenza in BILICO! Una squadra di Serie A in pressing, la POSIZIONE dei rossoneri

Florenzi-Milan, permanenza a Milanello in bilico: il Bologna, a caccia di rinforzi Champions, piomba sul terzino

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi a sorpresa potrebbe essere una delle uscite del prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Sul calciatore italiano, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2025, è piombato il Bologna alla ricerca di giocatori di esperienza in vista della prossima Champions League. Il Milan dal canto suo non ritiene incedibile Florenzi e chiede una cifra molto bassa anche se resta viva l’ipotesi di un addio a costo zero per permettere al Diavolo di risparmiare i quasi 3 milioni di euro d’ingaggio.