Flachi: «Vi dico la mia sulla corsa Scudetto, il Milan...» 

Flachi a Sampnews24: «Vi dico la mia sulla corsa Scudetto, il Milan…». Le dichiarazioni rilasciate sulle squadra rossonera

Francesco Flachi, storico attaccante dei blucerchiati, ai microfoni di SampNews24, ha parlato della corsa scudetto che riguarda anche il Milan.

Passando alla Serie A, cosa ne pensa di questo avvio di campionato? Chi è la favorita per lo Scudetto?

«Sono partiti lenti tutti quanti, non saprei dire il motivo. Forse la preparazione di quest’anno è stata diversa sulla base delle coppe europee, la Champions è cambiata e serve qualcosa di più a livello fisico. In questo contesto ci hanno guadagnato quelle squadre che posso organizzare l’allenamento perché non hanno competizioni in settimana. Sarà un campionato equilibrato, il Napoli è avvantaggiato perché non gioca in Europa e ha tempo per preparare le partite, ha una squadra forte e un allenatore carismatico e bravo. Vedremo se avrà la condizione per reggere fino a fine stagione, ma Conte è un allenatore d’esperienza e difficilmente avranno cali, lui saprà cosa fare. Hanno cambiato poco, ma secondo me è la squadra».

E le altre concorrenti al titolo?

«Il Milan è partito male ma è in ripresa, la Roma ha avuto qualche problemino, l’Atalanta può creare delle insidie. Poi la Juve è sempre la Juve, sono una buonissima squadra che è andata a colmare le lacune prendendo giocatori di qualità come Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. Può creare problemi a tutti. La mia griglia di partenza è Atalanta, Milan, Inter, Juventus e Napoli che si contenderanno lo Scudetto, dipende da quanto porterà via la Champions. E poi spazio alle sorprese: mi auguro che la mia Fiorentina possa essere una sorpresa importante».