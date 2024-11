Flachi a Sampnews24: «La Nazionale ha trovato identità e compattezza. Adesso...»

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24. Le sue dichiarazioni

In esclusiva ai microfoni di SampNews24 è intervenuto Francesco Flachi, ex attaccante blucerchiato protagonista di tante sfide passate da avversario del Milan. Nelle sue parole anche un po’ di Nazionale, dove da mesi ormai non si vede un convocato della rosa rossonera da Luciano Spalletti. Le sue dichiarazioni:

Infine una domanda sulla Nazionale. Dopo il flop Europeo Spalletti ha ritrovato la strada giusta?

«Assolutamente sì, in Nations League ha trovato identità e compattezza e forse anche i giocatori si sono resi conto e hanno trovato orgoglio e la determinazione per rimediare alla figuraccia fatta».

