Fiorentina Milan, Trevisani PERPLESSO: «Perchè togliere Leao?». Poi BACCHETTA il titolarissimo del Diavolo

Fiorentina Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha analizzato la sconfitta di ieri sera dei rossoneri al Franchi: le dichiarazioni

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato così Fiorentina–Milan:

PAROLE – «Sfioro di tacchetti ed è calcio di rigore? Leao ha fatto una partita in cui ha corso, ha rincorso anche gli avversari, era uno dei migliori in campo del Milan ed è stato sostituito al 70′ senza alcuna ragione. E poco dopo è uscito anche Pulisic. Non è possibile. Il Milan ha giocato con gli stessi uomini di Leverkusen, quindi la stanchezza era tollerabile. Ma non puoi togliere Leao, anche perchè non hai messo dentro Messi. Theo Hernandez? Fonseca ha delle colpe, ma poi in campo vanno i giocatori e la prestazione di Theo è da tre perchè causa un rigore, ne sbaglia uno e poi a partita finita si fa espellere».