Fiorentina Milan, Theo DELUDE: rigore SBAGLIATO e nervosismo finale che porta all’ESPULSIONE. Serata SHOCK a Firenze

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, Fiorentina Milan è una partita da dimenticare in fretta per Theo Hernandez. Forse una delle prestazioni peggiori del terzino francese da quando veste la maglia rossonera.

Con la fascia da capitano al braccio al Franchi, l’ex Real Madrid ha sbagliato il rigore nel primo tempo, parato da De Gea. E ancora prima aveva commesso fallo su Dodò procurando il tiro dagli undici metri per i viola, poi parato da Maignan. Nel finale Theo, nervoso, avrebbe rivolto all’arbitro qualche parola di troppo, venendo così espulso.