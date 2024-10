Fiorentina Milan, Fonseca non ha DUBBI! LUI torna titolare, gliel’ha già COMUNICATO a Milanello

Fiorentina Milan, Fonseca non ha dubbi: Alvaro Morata tornerà dal primo minuto al Franchi in coppia con Tammy Abraham

Come riportato da Tuttosport, a tre giorni dalla gara di domenica sera contro la Fiorentina in campionato, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda il reparto d’attacco da schierare contro la squadra di Palladino.

Alvaro Morata, partito dalla panchina contro il Bayer Leverkusen e sganciato a gara in corso, tornerà dal primo minuto alle spalle di Abraham con Leao e Pulisic sugli esterni.