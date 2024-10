Fiorentina Milan, TORNA Morata dall’inizio: solo PANCHINA per Loftus-Cheek. E’ l’unico cambio di formazione rispetto al Bayer

C’è solo un cambio di formazione nel Milan contro la Fiorentina rispetto alla partita di Champions League persa contro il Bayer Leverkusen.

Fonseca, infatti, ha deciso di schierare nuovamente Morata dall’inizio a guidare l’attacco rossonero insieme ad Abraham. In panchina, quindi, è tornato Loftus-Cheek che lo aveva sostituito. Per il resto, il Milan si presenta con la stessa squadra vista in Champions League.