Fiorentina Milan, arriva la CONFERMA: Fonseca ha preso QUESTA SCELTA di formazione. Le ultimissime sui rossoneri

L’attesa sta finalmente per finire. Tra circa un’ora andrà in scena all’Artemio Franchi la sfida tra la Fiorentina il Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Fonseca, per questo match, ha deciso nuovamente di fare affidamento su Abraham e Morata.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca