Fiorentina Milan, il commento di SPALLETTI sulle decisioni arbitrali: «Fa BENE il suo lavoro, se fossi ARBITRO…». Le ultimissime

Luciano Spalletti, direttamente da Coverciano, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole su Fiorentina-Milan e il lavoro di Rocchi.

FIORENTINA MILAN, IL COMMENTO DI SPALLETTI – «Ieri ho visto Fiorentina-Milan con Rocchi che fa bene il suo lavoro, per tutto il tempo lui è stato impegnato a fare valutazioni. A me resta difficile entrare dentro il lavoro di altri: ci sono delle gestioni che a seconda di come le usi ti crei dei vantaggi o delle difficoltà. Dal mio punto di vista quando guardo una partita vorrei vedere dare continuità nel gioco, accettare anche qualche contrasto o contatto come si usa dire».