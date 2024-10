Fiorentina Milan, la classifica FA GOLA: in caso di VITTORIA… Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Manca sempre meno al rientro in campo del Milan. Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Lecce, Inter e Venezia.

In caso di successo in trasferta contro la Fiorentina la squadra allenata da Fonseca agguanterebbe il secondo posto in classifica, a due punti dal Napoli capolista. Ora non ci resta che attendere il fischio d’inizio del match.