Inzaghi NON HA DUBBI: «L’Inter è una squadra forte, questo è quello che penso in vista della prossima stagione». Le parole dell’ex rossonero

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’Inter e di Simone Inzaghi in vista del prossimo campionato. Ecco le parole dell’ex Milan:

PAROLE – «L’Inter è motivo di studio per noi allenatori, onore a Simone e all’Inter per aver giocato contro di noi, è stato motivo di grande soddisfazione. Abbiamo giocato una grande partita contro di loro, l’Inter è una squadra forte e mio fratello penso sia ormai uno degli allenatori migliori in Europa, gli faccio un in bocca al lupo per il futuro...».