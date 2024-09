Favarin CERTO: «Adesso deve essere TITOLARE. Ci sono tante partite, è VERO: il Milan dovrà comportarsi così...»

Le parole di Giancarlo Favarin, primo allenatore di Gabbia al Lucca: le dichiarazioni sul difensore del Milan che ha deciso il derby

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, Giancarlo Favarin ha rilasciato queste dichiarazioni su Matteo Gabbia, decisivo nel derby per il Milan con il colpo di testa del 2-1. Il difensore ha avuto Favarin come primo allenatore della sua carriera professionistica al Lucca.

PAROLE – «Vedendo le prestazioni non ho dubbi che il titolare debba essere Gabbia. Gli altri finché non trovano una condizione da Milan dovrebbero alternarsi tra loro, ma per quel che mi riguarda Matteo dev’essere titolare fisso. Poi, certo, si gioca ogni tre giorni e c’è spazio per tutti. Ma dico che Matteo deve ritagliarsi un grande spazio».