Farioli Milan, il tecnico del Nizza prende quota! Decisione finale di Cardinale, la situazione

Farioli-Milan, il tecnico del Nizza scala posizioni come possibile erede di Stefano Pioli: decisione finale affidata a Cardinale

Come rivelato dal Corriere della Sera, un nome che sta scalando prepotentemente le gerarchie come possibile nuovo allenatore del Milan è quello di Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza ed ex collaboratore di De Zerbi.

La decisione finale sarà ovviamente di Gerry Cardinale ma il profilo di Farioli rientra nell’identikit tracciato dai rossoneri: giovane, dal profilo internazionale, con idee moderne, compatibile col progetto RedBird.