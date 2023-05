Ferrari: «Ecco il mio consiglio al Milan su De Ketelaere»

Fabrizio Ferrari, noto giornalista, ha consigliato il Milan sul futuro di Charles De Ketelaere: il belga dovrebbe andare in prestito

Ospite a TMW Radio, Fabrizio Ferrari ha parlato così del futuro di Charles De Ketelaere:

«De Ketelaere? Mi ricorda un po’ il primo de Ligt, è un discorso di cilindrata mentale. O ce l’hai o non ce l’hai, in questo campionato c’è stata la prova della verità, puoi anche permetterti di aspettare, ma secondo me il Milan dovrebbe provare a mandarlo in prestito».