Licari: «Pioli? Il Milan lo deve coinvolgere di più in un aspetto»

Fabio Licari, noto giornalista, ha parlato del rapporto tra Stefano Pioli e il Milan: serve maggior coinvolgimento sul mercato

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari del Milan e di Stefano Pioli:

«Ma ora il Milan è a un bivio, perché lo sa che i miracoli non si ripetono in serie. Se non interviene, rischia di disegnare una parabola discendente. Vestendo i panni dell’arrotino che risolve tutti i problemi di casa, Pioli ha conquistato uno scudetto incredibile e una semifinale di Champions da fantascienza. Con Leao, Tonali e Maignan è stato lui il top player. Il Milan ha la terza o la quarta squadra italiana come rosa, però è cresciuto in gioco, mentalità, personalità. La coppia Maldini-Massara, con la complicità di Boban i primi tempi, ha scovato Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw, Theo, Leao, Diaz. Ora non è un’eresia chiedere che Pioli, tornato saldo sulla panchina dopo lo sbandamento post-Mondiale, proponga lui qualche nome utile e non si limiti ad accogliere i nuovi arrivati. È lui che ha il polso tecnico-tattico della squadra».