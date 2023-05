L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha commentato il confronto avuto ieri a Spezia tra i calciatori rossoneri e la Curva Sud

Nel corso dell’intervista a TMW, Fabio Capello ha parlato così del confronto avvenuto ieri tra la Curva Sud e i calciatori del Milan a Spezia:

A me è successo in una volta in carriera quando ero alla Roma e anche io quella volta non l’ho capita. Ma l’ha imposta la società