Capello: «Euroderby, dal Milan mi aspetto che...»

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato il ritorno in Champions League tra i rossoneri e l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW alla Milano Football Week, Fabio Capello ha parlato così dell’euroderby di ritorno:

«Mi aspetto che il Milan si ritrovi per vedere una grande partita. Servirà un Milan veloce e attento contro un’Inter in grande condizione. Se non starà attento ai particolari sarà dura. La sconfitta con lo Spezia? Pioli ha detto che è stato importante, adesso vedremo i risultati. I problemi si risolvono in casa, fra giocatori e allenatori».