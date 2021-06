F1: l’orgoglio tricolore di Antonio Giovinazzi per la Nazionale

Il pilota pugliese dell’Alfa Romeo si è mostrato sui social in ‘divisa’ per sostenere la Nazionale di calcio impegnata in Euro2020

Antonio Giovinazzi è l’unico pilota italiano attualmente in griglia in F1 e non perde mai occasione per mostrare il suo orgoglio tricolore. Il 27enne di Martina Franca, infatti, scende in pista ogni weekend con la livrea del casco con i colori della bandiera italiana e, per Italia-Svizzera di Euro2020, lo ha usato per supportare la Nazionale azzurra.

In un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Giovinazzi si è infatti immortalato con il casco indossato ed ha scritto: “Sono un Italiano semplice. La Nazionale gioca, io indosso il casco tricolore e canto PoooPoPoPoPorcaputtenaaaa”, in onore di Lino Banfi, anch’egli pugliese e diventato sostenitore speciale di questa spedizione azzurra nel calcio.