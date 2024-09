Parla l’ex VICE di Fonseca: «La STAMPA non è stata carina. Serve TEMPO per vedere qualcosa, ma i FESTEGGIAMENTI dopo il derby fanno capire UNA cosa»

Le parole ai microfoni di Milannews.it dell’ex vice di Fonseca, Pedro Moreira, sull’inizio di Fonseca nella panchina del Milan

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, Pedro Moreira, ex vice di Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’inizio di stagione dell’allenatore portoghese nella panchina del Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La stampa con Fonseca non è stata carina, mi viene da pensare che tante persone vogliano che queste polemiche non si plachino. E poi è troppo facile parlare quando le cose non vanno bene. L’importante è continuare a lavorare, credere nelle proprie idee e avere pazienza, se te la concedono. Perché serve tempo per fare sì che si veda la tua mano. Io credo che non ci vorrà molto, intanto vi invito a guardare i festeggiamenti dopo la vittoria nel derby, sono festeggiamenti che mostrano un gruppo unito, che sta con l’allenatore dopo una settimana terribile».