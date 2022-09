Ex Milan, Inzaghi: «Mbappé e Haaland sono pazzeschi»

L’allenatore della Reggina ed ex Milan Inzaghi ha parlato di Mbappé e Haaland, i due attaccanti che si stanno prendendo l’Europa

Filippo Inzaghi, storico ex attaccante italiano e ora allenatore della Reggina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Mbappé e Haaland; i due bomber che si stanno prendendo l’Europa.

INIZIO IN CHAMPIONS – «Ha visto che roba? Sono pazzeschi. Diversi e fantastici. Sono due attaccanti differenti per caratteristiche atletiche, posizione in campo, modo di liberarsi per il tiro. Haaland è sicuramente più potente, un 9 classico, mentre Mbappé ha maggiore talento e imprevedibilità nelle giocate perché può saltarti a destra o a sinistra. E hanno l’abitudine di segnare quando conta, una caratteristica dei più grandi».

