Ex Milan, Balotelli vicino al trasferimento in Spagna? – FOTO

Il futuro di Balotelli, ex attaccante del Milan, potrebbe essere in Spagna. Sui social ha lanciato un messaggio chiaro

Dopo l’ottima esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in Spagna. E l’indizio è arrivato dallo stesso attaccante che, tramite una storia Instagram, ha chiesto ai suoi follower se fossero propensi a un suo passaggio in Liga.

La risposta non è tardata ad arrivare con ben l’85% che ha risposto sì. Ma quale potrebbe essere la squadra pronta ad accogliere Balotelli? Una ipotesi potrebbe essere il Valencia, con Gennaro Gattuso che ha spesso speso parole di stima per Super Mario.