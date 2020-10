Europa League, c’è Diogo Dalot nella squadra della settimana

Il rossonero Diogo Dalot è stato inserito dall’Uefa nella squadra della settimana di questa giornata di Europa League

Dopo la bella prestazione, condita da gol e assist, di ieri sera contro lo Sparta Praga, Diogo Dalot è stato inserito dall’Uefa nella squadra della settimana dell’ultima giornata di Europa League.

Una bella soddisfazione per il portoghese, che sulla sinistra non ha fatto per nulla rimpiangere Theo Hernandez e che ora, forse, comincia anche a mettergli anche un po’ di pressione per la titolarità su quella corsia.