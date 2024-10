Espulsione Theo Hernandez, c’è il rischio STANGATA per il francese: spunta il RETROSCENA con l’arbitro Pairetto

Espulsione Theo Hernandez, c’è il rischio stangata per il terzino francese: il retroscena con l’arbitro Pairetto a fine partita

La gara di ieri sera tra Fiorentina e Milan non ha lasciato l’amaro in bocca solo per gli zero punti portati a casa, frutto della seconda sconfitta stagionale, ma anche per l’espulsione di Theo Hernandez nel finale di partita per le veementi proteste con l’arbitro Pairetto.

Proprio il referto del direttore di gara sarà decisivo per capire se l’ex Real Madrid prenderà solo una o più giornate di squalifica: Theo Hernandez corre il rischio di saltare non solo la sfida contro l’Udinese ma anche quella successiva contro il Bologna.