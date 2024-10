Espulsione Reijnders, Fonseca caustico: il tecnico bacchetta la difesa. Tifosi spiazzati

Espulsione Reijnders, Paulo Fonseca sorprende tutti in conferenza stampa: critica al posizionamento del reparto difensivo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Milan e Brugge, Paulo Fonseca ha parlato così dell’espulsione di Reijnders contro l’Udinese:

ESPULSIONE REIJNDERS – «Abbiamo fatto vedere ai giocatori la situazione. Una delle cose in cui siamo cresciuti di più è la fase difensiva: la squadra è corta, occupa lo spazio razionalmente. Ma non è stato facile cambiare questo perché avevano sempre riferimenti individuali, e non è una critica al passato. Nell’azione del rosso di Tijji c’è stato un cambio tra Reijnders e Terracciano che era programmato, Pavlovic non deve essere attratto dall’attaccante quanto c’è tanto spazio alle spalle. Se l’attaccante prende palla lì qual è il problema? Non dobbiamo essere attratti in questi momenti. Ne abbiamo parlato, hanno capito. Sono cose che succedono ma che dobbiamo imparare».