Esposto contro l’Inter, arriva la DECISIONE dei PM: novità IMPORTANTE, cosa succede ORA

Esposto contro l’Inter, arriva la decisione dei PM di Milano: archiviata l’indagine sull’esposto di Fondazione Identità Bianconera

Notizia dell’ultima ora, i pm di Milano Roberta Amadeo e Pasquale Addesso hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine figlia dell’esposto presentato da ‘Fondazione Jdentità Bianconera’ contro l’Inter. Indagine che, come ricorda Calcio e Finanza aperta lo scorso aprile e che sarebbe rimasta sempre a carico di ignoti. Milan spettatore neutrale

Gli stessi pm hanno infatti fatto notare come, si legge nella nota diffusa dall’Ansa: «Si rappresenta che l’Inter continua a svolgere la propria attività secondo il principio della continuità aziendale» e ancora: «il management societario non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi di impresa». Dunque la Procura non ha ravvisato la necessità di effettuare ulteriori indagini sul caso.