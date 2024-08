MN24 – Esordio Morata e Pavlovic Milan, ecco quando sarà la PRIMA dei due nuovi acquisti: tutte le INFO utili

L’esordio dei due nuovi acquisti Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic al Milan si avvicina. Ecco il giorno da segnare sul calendario

Martedì 13 agosto, non solo si terrà la seconda edizione del “Trofeo Berlusconi”, ma sarà anche il giorno dell’esordio al Milan per per i due nuovi acquisti rossoneri Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic.

Come appreso da Milannews24, i tifosi presenti a San Siro avranno l’opportunità di conoscere i nuovi giocatori durante una speciale cerimonia di presentazione, che inizierà alle 19.45, poco prima del calcio d’inizio della partita. Un momento emozionante per i tifosi e per i giocatori stessi, che potranno sentire il calore del pubblico milanista in vista della nuova stagione.