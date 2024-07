Esordio negativo per l’ex obiettivo del Milan De Zerbi: il suo Marsiglia sconfitto 2-0 dal Nimes

Esordio shock per l’ex obiettivo del Milan De Zerbi: il suo Marsiglia sconfitto 2-0 dal Nimes. Ecco cosa è successo

Inizia con il piede sbagliato l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. L’OM ha perso per 2-0 con il Nimes nella prima amichevole stagionale. Il tecnico è stato seguito per molto tempo anche dal Milan per la panchina prima dell’arrivo di Fonseca.

Intanto l’OM continua ad essere scatenato sul mercato: dopo Greenwood e senza perdere di vista Carboni, oggi hanno affondato il colpo per Pierre-Emile Hojbjerg.