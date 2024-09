Esonero Fonseca, Sabatini NON HA DUBBI: «Al posto del portoghese prendere uno di LORO due. Su Ibrahimovic...»

Esonero Fonseca, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato del momento del portoghese: Allegri o Sarri al suo posto

Intervenuto in esclusiva a Internews24, Sandro Sabatini ha dichiarato:

Domenica c’è il derby, chi arriva meglio? Secondo lei che sfida sarà?

«Da una parte c’è l’Inter che ha pareggiato in casa della prima in Premier League, dall’altra c’è il Milan che è stato preso a schiaffi dal Liverpool, altra squadra che comunque primeggia in Inghilterra. Chi arriva meglio alla sfida? Ce lo può far capire la due giorni di Champions League. Risultato? Non lo so, con queste premesse sembra quasi scontato che l’Inter possa proseguire la striscia positiva nei derby, poi il calcio è bello perché imprevedibile nel ribaltare i pronostici.»

Le voci che arrivano dall’ambiente, segnano la sfida contro l’Inter la Deadline per la permanenza di Fonseca sulla panchina rossonera. Pensa che sarà cosi? Chi vedrebbe bene nel sostituirlo?

«Io penso che il Milan debba prima risolvere l’equivoco sul ruolo e sull’interpretare il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Lui si è auto proclamato il boss, e tra le tante sue scelte, ci rientra anche quella dell’allenatore. Mi sembrano dichiarazioni mai viste nella storia del Milan, neanche nell’epoca della presidenza di Berlusconi, dove lui stesso non si mai si è permesso nel fare un discorso del genere. Anzi, ai tempi Berlusconi stipendiava, mentre adesso Ibra è stipendiato. Fonseca rimane una scelta sbagliata dell’estate. Adesso è ancora estate e penso ci siano tutti i presupposti per cambiarlo. Con chi sostituirlo? La risposta è elementare: Allegri o Sarri, più il primo per la sua ampiezza tattica e comportamentale per inserirsi in una situazione difficile come quella dei rossoneri, ma anche Sarri è un allenatore top.»

Derby di Milano che arriva nello stesso weekend di Juve-Napoli, altra sfida che può aprire a tantissimi scenari. Chi secondo lei può contrastare il dominio italiano dell’Inter? C’è una favorita per lo scudetto?

«La favorita per lo scudetto rimane l’inter, in seconda fila nella griglia ne metto tre: Atalanta, Juventus e Napoli».

