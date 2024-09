Esonero Fonseca, SPUNTA il nome del sostituto a SORPRESA! Proposto a Furlani, la POSIZIONE del Diavolo

Esonero Fonseca, spunta il nome a sorpresa del possibile sostituto: proposto a Furlani il profilo di David Moyes. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la situazione magmatica in casa Milan relativamente alla posizione di Paulo Fonseca ha portato nelle ultime ore diversi agenti a proporre i propri assistiti al club rossonero.

Tra le varie proposte è spuntata anche quella a sorpresa di David Moyes, ex tecnico tra le altre del Manchester United. Al momento l’opzione non sembra però essere molto calda con i rossoneri che sembrerebbero, in caso di cambio, orientati su Sarri.