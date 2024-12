Esonero Fonseca, Pellegatti a sorpresa: «Per amicizia vorrei lui in panchina». E sul team manager sorprende

Esonero Fonseca, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha analizzato il possibile cambio in panchina dei rossoneri e non solo

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha commentato la situazione incandescente in casa Milan. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Potrebbe esserci solo una soluzione per tentare di cambiare, poco, l’umore dei tifosi: nel caso si volesse mandare via Fonseca, prendere Sarri, Allegri… Io, forse anche perché legato da amicizia, farei il tifo per Allegri. Mettere un Ambrosini come club manager».