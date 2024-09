Esonero Fonseca, il tecnico sulle ORME di Pioli? Delicato PARALLELISMO, c’è una gara SPARTIACQUE

Esonero Fonseca, il tecnico sulle orme di Stefano Pioli? Come per l’italiano anche il derby sarà decisivo per il portoghese

Come riferito da Tuttosport, il derby contro l’Inter rischia di diventare un clamoroso spartiacque per Paulo Fonseca, tecnico del Milan.

Per molti le sfide con l’Inter sono costate la conferma a Stefano Pioli sulla panchina rossonera. I sei derby persi fra il 2023 (compresi quelli in semifinale di Champions e in Supercoppa italiana) e il 2024, sono un’onta che purtroppo accompagnerà sempre il ricordo dell’allenatore emiliano, oltre allo scudetto 2022. Queste tre partite potrebbero cambiare il destino di Fonseca, allungandogli la “vita”, permettergli così di sviluppare il suo progetto o

metterlo ulteriormente spalle al muro