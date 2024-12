Esonero Fonseca, Marchetti spiega: «Il Milan gli continua a dare piena fiducia ma si aspettano questa cosa dal tecnico»

Esonero Fonseca, Luca Marchetti, noto giornalista, ha confermato la piena fiducia del Milan nei confronti del portoghese

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato la situazione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Il Milan continua a dare piena fiducia a Fonseca. Non si ritiene che lo spogliatoio non segua l’allenatore e non si ritiene che i metodi utilizzati finora dal portoghese siano eccessivi. Certo ci si aspetta che arrivi una risposta sul campo, in termini di risultati».