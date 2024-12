Esonero Fonseca, Marchetti a sorpresa: «Nuovo allenatore? No! Il Milan ha sempre avuto questa idea in testa»

Esonero Fonseca, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato le voci sul futuro del tecnico del Milan: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato la situazione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io non credo che ci sia mai stata all’interno della società la convinzione di voler cambiare Fonseca. Non credo ci siano stati contatti con allenatori per capire la disponibilità. Anche perché chiami un allenatore, gli dici ‘vieni al Milan‘ e ti dice di no? Difficile».