Esonero Fonseca, c’è un’ipotesi da non SCARTARE! Amico di Ibrahimovic, al Milan RISPONDEREBBE così

Esonero Fonseca, da non scartare in caso di addio del portoghese anche la candidatura di Igor Tudor: la situazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra gli eventuali sostituti di Paulo Fonseca in caso di esonero non va assolutamente scartata la candidatura, tra le altre, di Igor Tudor, tecnico al momento libero dopo l’ultima esperienza alla Lazio:

PAROLE – «Da non scartare neppure la candidatura di Tudor: con Ibrahimovic c’è stima, non solo perché i due sono stati compagni di squadra alla Juve. Il croato aspetta una chiamata di una grande e al Milan non direbbe di no».