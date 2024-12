Esonero Fonseca, tecnico avvisato! Messaggio del club, può tenersi il Milan solo in questo modo

Esonero Fonseca, il tecnico è stato avvisato: per rimanere sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione deve centrare la Champions League

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, nonostante la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, ha confermato la piena fiducia a Paulo Fonseca che sicuramente rimarrà in panchina fino al termine della stagione.

Ciò premesso, per il club centrare la qualificazione alla Champions 2025-26 è l’obiettivo minimo e non raggiungerlo renderebbe inevitabile il cambio del tecnico. Perché retrocedere dalla Champions all’Europa League o alla Conference League sarebbe una mazzata terribile per i ricavi e farebbe tornare il Diavolo all’era pre Pioli. Inaccettabile per le ambizioni della proprietà.