Esonero Fonseca, un dato inquieta il tecnico! Paragone scomodo, anche quell’allenatore ha fatto meglio di lui

Esonero Fonseca, media punti da horror che preoccupa il tecnico: anche Giampaolo aveva fatto meglio di lui. Il dettaglio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca è chiamato a migliorare la propria media punti nelle prossime partite per non incorrere nella clamorosa tagliola dell’esonero anticipato.

Tre vittorie in 9 partite tra campionato e coppe: la media punti del Milan di Fonseca è la peggiore dell’ultimo decennio. Con 1.22 supera in negativo anche l’1.29 di Giampaolo che fu poi esonerato.