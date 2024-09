Esonero Fonseca, il Milan pronto a RIACCOGLIERE proprio LUI: l’incredibile suggestione

L’esonero di Paulo Fonseca non è più una chimera e il club rossonero comincia a vagliare i nomi dei sostituti

La panchina di Paulo Fonseca è sempre più scricchiolante, con le prossime gare che saranno decisive per sancire il destino del tecnico rossonero, arrivato al Milan soltanto pochi mesi fa e finito ben presto a rischio esonero a causa dei risultati deludenti e di una gestione del gruppo alquanto carente.

Come riportano i quotidiani, per la sostituzione il club di via Aldo Rossi starebbe pensando a un suggestivo quanto clamoroso ritorno. Uno dei nomi in ballo è infatti proprio quello di Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza alla Juve e sulla panchina rossonera già dal 2010 al 2014.