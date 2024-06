En-Nesyri Milan, non tramonta questa IDEA per l’attacco: la STRATEGIA dei rossoneri in vista del mercato estivo

Non solo Joshua Zirkzee, primissima scelta del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco. I rossoneri stanno lavorando anche ad altre piste per l’attacco, tra cui En-Nesyri del Siviglia.

Come confermato questa mattina da Tuttosport, l’idea del club è quella di prendere anche un bomber di riserva oltre all’olandese del Bologna indipendentemente da quello che sarà il futuro di Jovic.