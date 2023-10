Roback, scoppia il caso al Norrköping Tidningar: il rossonero non si presenta da 14 giorni agli allenamenti. Tutti i dettagli

Il giocatore del Milan Emil Roback diventa un caso. Il ventenne in prestito al Norrköping Tidningar non si presenta da 14 giorni agli allenamenti della squadra svedese. Il direttore sportivo del club Tony Martinsson ha parlato di quanto sta accadendo nelle ultime settimane con il rossonero, che ha un contratto con il Milan fino al 2025.

PAROLE – «Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni».