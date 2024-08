Emerson Royal Milan, TROVATA la quadra col Tottenham! Fumata bianca IMMINENTE: le cifre dell’operazione con gli Spurs

Emerson Royal è davvero ad un passo dall’essere il prossimo acquisto del calciomercato Milan. La distanza tra domanda e offerta tra rossoneri e Tottenham si era già assottigliata nei giorni scorsi e oggi i due club sono giunti ad una quadra finale.

Come rivela Sport Mediaset, l’intesa è stata trovata a 15 milioni di euro più tre di bonus. Si stanno limando gli ultimi dettagli. Il terzino brasiliano potrebbe sbarcare in Italia nel week end per le visite mediche e la firma sul contratto.