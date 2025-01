Emerson Royal Milan, l’infortunio blocca il calciomercato: svelato un retroscena sul Galatasaray

Condividi via email

Emerson Royal Milan, stop di circa due mesi per il brasiliano: si ferma tutto con il Galatasaray!

Il Milan ha annunciato che Emerson Royal ha rimediato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Il terzino ex Tottenham avrebbe rimediato uno stop di oltre due mesi. Ovviamente in questo modo la trattativa con il Galatasaray è destinata a naufragare così come ogni altra speranza di cederlo nel calciomercato di gennaio.

In questo senso, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di ieri, l’accordo per la cessione era molto vicino.