Emerson Royal Milan: CONFERME sul brasiliano. Spuntano due DATE: ecco quando arriva e quando svolge le visite mediche

Emerson Royal Milan: arrivano conferme sul brasiliano. Spuntano due date: quando arriva a Milano e quando svolge le visite mediche

Arrivano conferme per quanto riguarda Emerson Royal. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il difensore brasiliano arriva domani sera a Milano per iniziare la sua nuova avventura al Milan da terzo colpo dell’estate rossonera.

Nella giornata di lunedì, poi, si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di mettersi a disposizione di Paulo Fonseca per il primo allenamento. Con tutta probabilità mercoledì, visto che martedì la squadra sarà impegnata nel Trofeo Berlusconi contro il Monza.