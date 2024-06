Emerson Royal Milan, PIOVONO conferme: pista VIVISSIMA per i rossoneri. Il PUNTO del giornalista Carlo Pellegatti

Emerson Royal ha ormai scalato le gerarchie e le preferenze del calciomercato Milan. I rossoneri hanno deciso di intervenire con l’acquisto di un nuovo terzino destro e il calciatore del Tottenham è il preferito dalla dirigenza. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto sulla trattativa, spiegando come non abbia avuto alcuna smentita sull’interesse per il brasiliano.

PAROLE – «Di solito mi smentiscono quando le indiscrezioni non corrispondono alla verità. Per esempio mi hanno smentito Kiwior, Conceicao, Emerson Palmieri, Lukaku, e nessuno di questi è arrivato. Non mi ha hanno mai smentito Emerson Royal e lo tengo vivissimo».