Emerson Royal Milan, Licari si espone: «non è un fenomeno ma può essere utile. Al Milan serve…». Le ultimissime sul terzino

Il giornalista Licari ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il calciomercato Milan e in particolare ha parlato di quelli che potrebbero essere i primi acquisti.

PAROLE – «Servono un esterno destro, un centrale, un mediano e un centravanti, non poco per un giudizio serio oggi. Emerson non è un fenomeno ma può essere utile, Pavlovic sta crescendo, Fofana in mezzo smazzerà quintali di lavoro. La virata su Morata è interessante, a patto di ricordarsi che non è uno da 20 gol e nella Spagna fa figura con due ali che puntano l’uomo e mezzali trequartisti che entrano nei suoi spazi».