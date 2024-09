Emerson Royal Milan, Horncastle STRONCA il calciatore: «Operazione di CARITÀ dei rossoneri»

Il giornalista inglese James Horncastle ha stronaco senza mezzi termini l’acquisto di Emerson Royal da parte del Milan

L’avvio di Emerson Royal al Milan è stato al di sotto delle aspettative. Il terzino brasiliano, acquisito per una cifra considerevole, ha mostrato difficoltà evidenti nelle prime due uscite ufficiali, concedendo tre gol provenienti dalla sua fascia di competenza. Questa situazione ha generato commenti critici, come quello del giornalista James Horncastle su The Athletic, che ha definito l’acquisto di Emerson un investimento discutibile, mettendo in luce le sue attuali difficoltà di adattamento al calcio italiano e al sistema di gioco del Milan.

LE PAROLE DEL GIORNALISTA – «Anche il Milan continua a subire lo stesso gol, sul lato di Emerson Royal. Il suo acquisto da 15 milioni di euro (12,6 milioni di sterline; 16,6 milioni di dollari) dal Tottenham Hotspur sembra la più grande donazione nella storia della Fondazione Milan, che cerca caritatevolmente di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore».