Emerson Royal Milan, FIRMA IMMINENTE? Cosa manca per l’ARRIVO del terzino brasiliano

Emerson Royal si avvicina a grandi passi al Milan. Ecco cosa manca ancora per l’ufficialità

Dopo il contatto di ieri con il Tottenham, l’arrivo di Emerson Royal al Milan sembra ormai imminente. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo, che porterà il terzino brasiliano a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Emerson Royal sarebbe il terzo acquisto del Milan in questa sessione di mercato, dopo gli arrivi di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Il club rossonero sembra quindi intenzionato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per i vertici della classifica.