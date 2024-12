Emerson Royal Milan, ancora sotto le critiche: il commento è una sentenza. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera



Il Milan, contro l’Hellas Verona, ha ottenuto un successo importantissimo. Luca Serafini, però, ha voluto smuovere qualche critica ad Emerson Royal e Chukwueze.

EMERSON ROYAL – «Senza molto coraggio nel prendersi le responsabilità, Maignan è stato chiamato in causa un paio di mezze volte, quindi credo ti porti a casa l’ottavo clean sheet del girone d’andata, che non è poco per una squadra che imbarcava acqua, ma insomma, bisogna ritrovare in assoluto un po’ il filone perché nelle ultime due partite non si è visto un grande Milan, al netto di tutte le assenze, per carità, però assolutamente evanescente Abraham, non bene Chukwueze, Emerson Royal, poco da Theo quando è entrato, per lo meno attendo. Terracciano ha fatto il suo».