Emerson Royal Milan, Capello lo boccia: «Calciatore non da Milan, non l’avrei preso». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabio Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha bocciato l’acquisto di Emerson Royal del Milan.

PAROLE – «Emerson Royal non mi pare da Milan. È un acquisto che non avrei fatto, perché non ti migliora in una zona di campo dove avevi già Calabria, il giovane Jimenez e volendo Kalulu, che ti avrebbe fatto comodo pure da centrale. Anche io penso che servisse un terzino destro, ma se lo compri, devi salire di livello. E con il brasiliano non l’hai fatto».